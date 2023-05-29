الناتو يدين الاعتداءات على قوات KFOR في كوسوفو

دان حلف الناتو الاعتداءات على عناصر قوات KFOR الأمنية الدولية في إقليم كوسوفو الصربي، مؤكدا سقوط إصابات في صفوف القوات.

وجاء في بيان للحلف، يوم الاثنين، أن "الناتو يدين بحزم الاعتداءات غير المبررة على عناصر KFOR بشمال كوسوفو، والتي أدت إلى سقوط إصابات بينهم".

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وأضاف الناتو أن "هذه الاعتداءات مرفوضة تماما. ويجب وقف العنف فورا".

ويأتي على خلفية الاشتباكات بين شرطة إقليم كوسوفو، الذي أعلن انفصاله عن صربيا من طرف واحد، وبين السكان الصرب في شمال الإقليم، الذين نظموا فعاليات احتجاجية رفضا لنتائج انتخابات المجالس البلدية المحلية التي أجرتها السلطات الألبانية الانفصالية بشمال الإقليم في أبريل الماضي.

المصدر: تاس