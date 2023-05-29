فوتشيتش بصدد التوجه برسالة عاجلة إلى شعب صربيا

في ظل تفاقم الوضع في كوسوفو، أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عن نيته التوجه برسالة عاجلة إلى شعب صربيا.

وقالت الخدمة الصحفية لرئيس الدولة: "فيما يتعلق بالوضع في كوسوفو وميتوهيا، سيخاطب رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش الجمهور اليوم، 29 مايو 2023، الساعة 20:00".

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء بأن قوات الناتو في كوسوفو طوقت مباني البلدية في شمال كوسوفو، وخرج الصرب للاحتجاج.

وقبل ذلك، وضع فوتشيتش الجيش الصربي في حالة الاستعداد القتالي القصوى على خلفية الوضع في كوسوفو وميتوهيا بسبب الخطوات الأحادية من قبل بريشتينا.

وحذر وزير الدفاع الصربي ميلوش فوتشيفيتش من خطر نشوب نزاع مسلح في جمهورية كوسوفو المعترف بها جزئيا.

المصدر: RT