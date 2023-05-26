الرئيس الصربي يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي فجر السبت لبحث تطورات إقليم كوسوفو

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن اجتماعا لمجلس الأمن القومي الصربي سيعقد فجر السبت على خلفية تطورات الأوضاع في إقليم كوسوفو.

وقال فوتشيتش أمام تجمع لمؤيديه في بلغراد، يوم الجمعة: "لم تكن لدينا أزمة أصعب من هذه. وبعد اختتام هذا التجمع سيكون لدينا اجتماع لمجلس الأمن القومي، وأخشى أنه ستكون هناك أمور سيئة كثيرة".

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وكان الرئيس الصربي قد وضع الجيش في حالة التأهب، وطالب حلف الناتو "بوقف العنف ضد الصرب" في شمال إقليم كوسوفو.

ويأتي ذلك على خلفية الاشتباكات بين شرطة إقليم كوسوفو الذي أعلن انفصاله عن صربيا من جاب واحد، وبين السكان الصرب في شمال الإقليم، والتي أسفرت عن سقوط مصابين من الطرفين.

المصدر: نوفوستي