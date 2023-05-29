دعا مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك، في تغريدة عبر "تويتر" لإنشاء منطقة منزوعة السلاح على أراضي المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا.

وكتب بودولاك في تغريديته: "يجب أن يكون الموضوع الرئيسي لترتيبات ما بعد الحرب، إيجاد ضمانات وصيغة أمان مناسبة بين الجانبين لتجنب تكرار العدوان في المستقبل، تتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح تتراوح مساحتها ما بين 100-120 كلم، في مناطق بيلغورود وبريانسك وكورسك وروستوف".

وشدد على أن "المرحلة الأولى من هذه الترتيبات، يجب أن تتم تحت مراقبة دولية إلزامية".

Ключовою темою повоєнного устрою має стати встановлення запобіжників для уникнення повторення агресії в майбутньому. Для забезпечення реальної безпеки жителів Харківської, Чернігівської, Сумської, Запорізької, Луганської та Донецької областей і захисту їх від обстрілів… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 29, 2023

وفي سياق متصل، قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" لم يكشف عن اسمه، تعليقا على تصريح بودولاك: "هذه التصريحات تظهر الانفصام عن الواقع والطموحات العدوانية".

ومن جانبه قال النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد فلاديمير دجاباروف، في شهر يناير الماضي، إنه لا يمكن لأحد أن يضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح، حيث يمكن أن تتحول هذه المناطق إلى معقل لمجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.

وصرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في شهر ديسمبر 2022، بان انسحاب القوات الروسية إلى حدود عام 1991 هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الأوكرانية.

وقال مصدر في وكالة ريا نوفوستي في موسكو، تعليقا على تصريح زيلينسكي، إنه إذا أراد نظام كييف العودة للعام 1991، فلا ينبغي له الحديث عن الحدود، ولكن عن الوضع المحايد وعدم الانحياز، والعلاقات الأخوية بين البلدين التي دمرتها أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي + سبوتنيك