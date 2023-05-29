تمكن الجيش الروسي من توجيه ضربة دقيقة لمستودعات تخزين صواريخ "ستورم شادو" البريطانية، بفضل بطاقة معايدة نشرها وزير الدفاع الأوكراني تحتوي معلومات عن أماكن تخزين الصواريخ.

ووفقا لمراسلين عسكريين روس: "في الأيام السابقة، نشر وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، بطاقة معايدة، تحمل صورة قاذفة من طراز سو – 24 على خط المواجهة محملة بصواريخ من طراز ستورم شادو البريطانية، كما لوحظ في الصورة شعار لواء الطيران التكتيكي السابع للقوات الأوكرانية، الذي يقع مقره في مدينة ستاروكونستانتينوف في مقاطعة خميلنيتسكي".

وأضاف المراسلون: "نقلت المعلومات من المراسلين العسكريين. وبفضل ذلك، تمكن الجيش الروسي من مهاجمة المستودع بصواريخ دقيقة خلال الليل، ما أسفر عن تضرر خمس طائرات تحمل الصواريخ المجنحة البريطانية، كما تم تدمير منشآت تخزين عسكرية. ولا تزال النيران مشتعلة في منشآت تخزين الوقود والذخيرة حتى الآن".

المصدر: RT