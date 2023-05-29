الرئيس البولندي يهنئ مشجع كرة قدم بدلا من أردوغان بالفوز في الانتخابات التركية

قام الرئيس البولندي أندجي دودا، بتهنئة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على فوزه في الانتخابات الرئاسية، لكن بدلا من الإشارة للرئيس التركي، أشار إلى أحد مشجعي كرة القدم في التهنئة.

وكتب دودا: "مبروك لرجب طيب أردوغان فوزه في الانتخابات الرئاسية. نحتفل هذا العام بالذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تركيا والذكرى المئوية لتوقيع معاهدة الصداقة بين الجمهوريتين البولندية والتركية. على استعداد للتعاون في ضمان الأمن الإقليمي، وتطوير الناتو والسلام في أوروبا".

ونشر رئيس بولندا هذه التهنئة باللغة التركية على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، لكن بدلا من الإشارة إلى حساب الزعيم التركي، أشار دودا إلى صفحة أحد مشجعي نادي "بشيكتاش إسطنبول" لكرة القدم. وفي وقت لاحق أزيلت التهاني وظهرت رسالة جديدة على الصفحة بالرابط الصحيح.

ولم يتوان مستخدمو "تويتر" عن التعليق على هذا الحادث.

وسأل مستخدم باسمPiotr Leski : "مرت 35 دقيقة قبل أن يخبرك موظفوك بوجود خطأ في المرسل إليه. ماذا لو قيل لك أن صاروخا كان يطير؟".

وعلق المستخدمMierzeja ساخرا: "برافو، أندريه، كل شيء ينجح في المرة الثانية".

وفي وقت سابق، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أردوغان على إعادة انتخابه كرئيس في رسالة موجهة إلى الرئيس التركي، كما قدم قادة بيلاروس وقطر ومصر وفرنسا وأرمينيا والعديد من الدول التهاني.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، مساء اليوم الأحد، فوز الرئيس رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

المصدر: RT + نوفوستي