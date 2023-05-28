"نيوزويك": هكذا حقق بوتين نصرا في الانتخابات التركية

كتبت مجلة "نيوزويك" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمن نصرا مع نتائج الانتخابات الرئاسية التركية يوم الأحد، مشيرة في مقال لها إلى أن فوز أردوغان هو "نبأ سار لبوتين".

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وأشار مقال المجلة إلى أن العديد من الحكومات اعتبرت أن "العملية العسكرية الخاصة" تفتقر إلى المبررات وأنها انتهاك للأعراف الدولية.. ومع ذلك، دان أردوغان علانية العملية الروسية الخاصة ووصفها بأنها "غير مقبولة"، ولكنه في المقابل أعرب أيضا عن انتقاداته لردّة فعل الغرب على هذه العملية.

وأضافت المجلة: "لقد قاوم مسألة الذهاب إلى ما هو أبعد ممّا قامت به الدول الأوروبية فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية ضد روسيا، ولكن الحكومة التركية قامت بزويد الجيش الأوكراني بالطائرات المسيّرة".

واعتبرت "نيوزويك" أن سلوك تركيا من داخل حلف "الناتو" يتماشى مع مصالح الدولة الروسية، كما سبق أن أعاقت تركيا طلبات السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهو الأمر الذي يتفق مع ما عارضه الرئيس الروسي بخصوص توسّع الناتو، والتي أثارت التوترات مع الغرب.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هنأ نظيره التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات التركية.

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وجاء في تهنئة بوتين: "عزيزي السيد أردوغان، صديقي العزيز، أرجو أن تتقبلوا تهنئتي الصادقة بإعادة انتخابكم لرئاسة الجمهورية".

وفي تهنئته، أشار فلاديمير بوتين أيضا إلى المساهمة الشخصية لنظيره التركي في تعزيز العلاقات الروسية التركية، وأعرب أيضا عن استعداده لمواصلة الحوار البناء بين الطرفين.

وأضافت الرسالة: "نحن نقدر عاليا مساهمتكم الشخصية في تعزيز العلاقات الودية الروسية التركية، والتعاون المتبادل في مختلف المجالات. وأود أن أؤكد استعدادنا لمواصلة حوارنا البناء حول قضايا الساعة على الأجندة الثنائية والإقليمية والدولية".

المصدر: نيوزويك