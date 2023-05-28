تايوان تتحدث عن إعادة تشغيل محطاتها النووية النائمة في حال فرض "حصار" عليها

اعترف نائب رئيسة تايوان لاي تشينغ بإمكانية تشغيل محطات الطاقة النووية التي تم إيقاف تشغيلها، وذلك في حالة فرض حصار على الجزيرة وعدم القدرة على استيراد الغاز وموارد الطاقة الأخرى.

وجاءت تصريحات تشينغ اليوم الأحد، خلال زيارة له إلى جامعة تايوان الوطنية، ردا على سؤال أحد الطلاب له عمّا تخطط السلطات لفعله في حال فرض حصار على الجزيرة.

إقرأ المزيد

وأضاف: "حاليا، تعمل الإدارات المعنية على خطة حول كيفية ضمان إمكانية استخدام المفاعلات النووية المغلقة بالفعل في حالات الطوارئ"، لافتا إلى أن بلاده تستورد حاليا حوالي 80٪ من احتياجاتها من الطاقة.

يشار إلى أن حادثة محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية في اليابان، في مارس 2011، تسبّبت في قلق شديد بين 23 مليون شخص في تايوان، التي تقع على تقاطع صفائح تكتونية وهي معرّضة للزلازل المتكرّرة.

مع العلم أن رئيسة البلاد تساي إنغ ون، كانت قد وعدت خلال حملتها الانتخابية لعام 2015 بجعل تايوان خالية تماما من الأسلحة النووية.

وتوجد 3 محطات للطاقة النووية في الجزيرة: اثنتان منها تم إيقاف تشغيلهما، والثالثة ما زالت تعمل. إلا أن تراخيص تشغيل اثنين من مفاعلاتها سينتهي في 2024 و 2025.

المصدر: تاس