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محام يستخدم الذكاء الاصطناعي لإدانة شركة طيران.. فينكشف كذبه

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محام يستخدم الذكاء الاصطناعي لإدانة شركة طيران.. فينكشف كذبه
Sputnik
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أفادت صحيفة "The New York Times" بأن محام في الولايات المتحدة استخدم الشبكة العصبية الاصطناعية لإثبات ذنب شركة طيران، لكن في النهاية تم اتهامه بالكذب وسيمثل أمام القضاء.

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وأضافت الصحيفة بأن القضية كانت تتعلق بتعويض عن إصابة راكب بسبب عربة طعام على متن الطائرة.

وطلب المحامي من شبكة ChatGPT العصبية الاصطناعية العثور على سوابق قضائية تم فيها إدانة شركة الطيران. قدم الذكاء الاصطناعي تقريرا من 10 صفحات، لكن تبين أن معظم هذه الحالات كانت خيالية.

وصرح المحامي أنه لم يخطط لخداع المحكمة وطلب من الشبكة العصبية الاصطناعية وصف القضايا الحقيقية فقط. وبغض النظر عن ذلك ستتم محاكمة المحامي بتهمة تقديم أدلة كاذبة.

المصدر: RT

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