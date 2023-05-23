الذكاء الاصطناعي يطيح بالبورصة الأميريكية بسبب صورة بجوار البنتاغون

تسببت صورة مزيفة لانفجار بجوار "البنتاغون"، اختلقها الذكاء الاصطناعي، في حالة من الذعر في سوق الأسهم، وهو ما طرح مخاوف بشأن قدرة الذكاء الاصطناعي على توليد معلومات مضللة.

انتشرت الصورة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ويظهر فيها انفجار بالقرب من مبنى في مجمع "البنتاغون" على وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس الاثنين، وبدا في الصورة عمود طويل من الدخان الرمادي الداكن، فيما انتشرت الصورة على موقع "تويتر" كالنار في الهشيم، بما في ذلك عبر منشورات على حسابات موثقة، دون أن يتضح مصدر الصورة.

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من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية زيف الصورة، ومع ذلك يبدو أن انتشارها تسبب في انكماش قصير الأجل في سوق الأسهم وفقا لشبكة CNN. وبعد لحظات من انتشار الصورة على "تويتر"، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بحوالي 80 نقطة في الفترة ما بين الساعة 10:06 و10:10 صباحا، ليعود مرة أخرى إلى مستوياته في 10:13.

ووفقا للخبراء، فإن المبنى الموجود في الصورة لا يشبه أيا من مباني "البنتاغون"، وهناك مؤشرات على أنه ربما أنشئ باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث يعلق هاني فريد خبير الطب الشرعي الرقمي والأستاذ في جامعة كاليفورنيا لـ CNN: "تظهر في هذه الصورة علامات نموذجية لتوليف الذكاء الاصطناعي: هناك أخطاء هيكلية في المبنى والسياج لا يمكنك رؤيتها، على سبيل المثال، كما لو كان شخصا أضاف دخانا إلى صورة موجودة بالفعل".

الصورة هي واحدة من العديد من الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي انتشرت في الأسابيع الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تسلط الضوء على مدى خطورة سيطرة الذكاء الاصطناعي وقدرته على خلق حملات إعلامية ملفقة.

المصدر: موسكوفسكي كومسوموليتس