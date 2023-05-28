بيسكوف: روسيا حاليا تواجه حربا على كل الجبهات

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا تشهد في الوقت الراهن حربا ضدها على جميع الجبهات.

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وشدد ممثل الكرملين، على ضرورة محافظة موسكو على رصانة التفكير والقوة.

وأضاف بيسكوف في حديث لبرنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" التلفزيوني: "بمعنى أوسع، هناك حرب مستمرة تجري ضدنا. وهذه الحرب تجري على جميع الجبهات: سواء كان ذلك في الاقتصاد، أو العلاقات بين الدول، أو علاقات الأصول والأملاك".

وشدد بيسكوف على أن خصوم روسيا "يتعدون حتى على ما كان يبدو مقدسا".

وقال: "لكن مع ذلك، نرى أن كل هذه المؤسسات التي كانت تبدو شامخة لا تتزعزع، تنهار الآن تحت أقدام هؤلاء المثليين في الغرب الجماعي الذين لا يخجلون من ارتكاب أي شيء شائن الآن".

المصدر: RT