سلطات كييف: المدينة تعرضت أمس لأضخم هجوم بالطائرات المسيرة

ذكرت الإدارة العسكرية في كييف، أن العاصمة الأوكرانية تعرضت الليلة الماضية لأعنف هجوم بالمسيرات الجوية منذ بدء الأعمال القتالية.

ونوهت الإدارة بأن صفارات الإنذار استمرت تنذر بالغارات الجوية، على مدى خمس ساعات.

وقال سيرغي بوبكو نائب رئيس الإدارة العسكرية في كييف، إن العاصمة تعرضت في ليلة 28 مايو، لأكبر هجوم بالطائرات بدون طيار منذ اندلاع الأعمال القتالية.

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ووفقا له قامت وسائط الدفاع الجوي المخصصة للدفاع عن المدينة بالتصدي للمسيرات الجوية التي هاجمت العاصمة.

وأشار بوبكو إلى أنه نتيجة سقوط حطام الدرونات والصواريخ، هناك دمار في مناطق مختلفة من كييف.

وشدد نائب رئيس الإدارة العسكرية في كييف، على أن هذه كانت الغارة الرابعة عشرة على عاصمة أوكرانيا منذ بداية مايو الجاري، وعلى أنها أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح.

المصدر: .rbc.ru