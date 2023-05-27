"جعجعة هجوم كييف المضاد مستمرة".. بودولاك لـ"الغارديان": "العمليات جارية"

اعتبر مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولاك، أن الهجوم المضاد "عملية مستمرة لإنهاء الاحتلال" مشيرا لبعض العمليات الجارية بالفعل، كـ"تدمير خطوط الإمداد أو المستودعات في العمق".

وقال بودولاك في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية، "إن تركيز هذه العمليات في تنام"، موضحا أن هذا الأمر "سيستغرق وقتا طويلا".

إقرأ المزيد

وتنبأ أنه مع اكتساب الهجوم المضاد زخما، سوف تقوم "الجماعات الثائرة" بمزيد من عمليات التوغل في الأراضي الروسية، مثل الهجوم الأخير الذي حصل في مقاطعة بيلغورود.

تجدر الإشارة إلى أن التصريحات الصادرة عن كييف وعن بعض حلفائها حول "الهجوم المضاد" المزعوم الذي تتحضر كييف لشنّه، أصبحت متخمة للغاية بالتناقضات، حتى أن بعض الخبراء أكدوا لوكالة "نوفوستي" أنه من المستحيل تصديق تلك التصريحات المتناقضة ما بين كييف وواشنطن، حيث أن هذا قد يكون "جزءا من حملة التضليل".

وكان المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا كورت فولكر صرح بأن النزاع في أوكرانيا لن ينتهي بعد "الهجوم المضاد" المحتمل من قبل كييف.

وأضاف فولكر أن الهجوم المضاد "سوف يكون ناجحا بالنسبة لأوكرانيا" وسيشجع الولايات المتحدة على "مواصلة دعم كييف".

من جانبه كان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قد صرح في وقت سابق أن الهجوم الأوكراني المضاد المرتقب قد يبدأ في الصيف، ثم قال لاحقا إنه سيبدأ "قريبا"، فيما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الهجوم الأوكراني المضاد كان "مقررا في 30 أبريل".

المصدر: الغارديان + نوفوستي