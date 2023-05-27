وزير الداخلية الروسي: السعودية لم تنضم إلى التحالف الأوكراني وسياسة المملكة حيادية رغم الضغوط

أكد وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف، أن المملكة العربية السعودية على الرغم من الضغوط الخارجية، لم تنضم إلى "التحالف الأوكراني" وتواصل اتباع سياسة سيادية.

ويجري كولوكولتسيف، زيارة رسمية إلى الرياض هذا الأسبوع، لمناقشة التعاون في مجال إنفاذ القانون مع نظيره السعودي، عبد العزيز بن سعود بن نايف.

وحدد الوزير ونظيره السعودي مسارات لمزيد من التعاون الذي سيتوسع ويتعمق، وقال: " العلاقات الثنائية مستمرة في التطور والتوسع".

وشدد وزير الداخلية الروسي، على أن روسيا والسعودية تمتلكان عاملا مشتركا، وقال: "تشترك بلادنا في الكثير من الأمور، موقف الشعبين السعودي والروسي، لا لبس فيه بشأن الحفاظ على القيم التقليدية".

وقال الوزير: "بالطبع الوضع الدولي وكل الأحداث الجيوسياسية تؤثر على كافة أحداث التعاون الشرطي الدولي. من المشجع أن المملكة العربية السعودية لم تستسلم للضغوط الخارجية ولم تنضم للتحالف الأوكراني، وتواصل اتباع سياسة مستقلة وسيادية. بما في ذلك مع روسيا الاتحادية".

وأوضح كولوكولتسيف:"من بين مجالات التفاعل الأكثر طلبا، مكافحة الإرهاب: تبادل المعلومات عن الإرهابيين والمتطرفين وتحركاتهم وتمويلهم"، مؤكدا أنه يمكن تنفيذ التعاون في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية والاتجار بالمخدرات في المستقبل القريب، وسيتم تحديد قضايا تدريب الأخصائيين.

وأشار إلى أن الاتصالات الثنائية حول موضوع مكافحة المخدرات مهمة جدا، لأن بعض "الدول المهتمة" تحاول استبعاد روسيا من الإنتربول.

وأشار كولوكولتسيف، إلى أن الاجتماع بين وزيري داخلية السعودية وروسيا يعقد لأول مرة، وشكر الوزير الروسي المملكة على "حفاوة استقبالهم".

المصدر: RT