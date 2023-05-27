"النواب الأمريكي" يؤكد القدرة على الاتفاق مع إدارة بايدن لرفع سقف الدين الوطني

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي أن ممثلي الرئيس الأمريكي جو بايدن، والجمهوريين في الكونغرس، سيتفقون على رفع سقف الدين العام لمنع التخلف عن السداد في البلاد حتى 5 يونيو.

وأعرب مكارثي عن ثقته في هذا الأمر، اليوم السبت، في مقابلة مع الصحفيين في الكونغرس، مجيبا عن سؤال عمّا إذا كان الطرفان قادرين على التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك التاريخ بـ"نعم".

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وشدّد رئيس مجلس النواب على أن هناك تقدما في المشاورات بشأن سقف الديون، لكن "بعض التفاصيل لا تزال بحاجة إلى العمل على إنهائها" بشأن الاتفاقات النهائية.

وبحسب مكارثي، "أصبح الطرفان الآن أقرب (إلى التوصل إلى اتفاق) من ذي قبل".

كما أوضح أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق، فقد ينظر مجلس النواب في مشروع القانون ذي الصلة بشأن رفع سقف الدين في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

بدورها، ذكرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة قد تتخلف عن السداد مع تاريخ الخامس من يونيو المقبل، وليس مع الأول من يونيو كما كان متوقعا في السابق.

هذا وكانت الإدارة الأمريكية تحث الكونغرس خلال الأشهر الأخيرة على رفع سقف الدين، ومن جهتهم، وافق الجمهوريون، الذين يشكّلون الأغلبية في مجلس النواب، على رفع سقف الدين الوطني، إلا أنهم يخضعون لخفض كبير في الإنفاق بالميزانية.

المصدر: تاس