أنقرة تكشف عن خططها بشأن اللاجئين السوريين المقيمين في أراضيها.. الخطط تم بحثها في اجتماع موسكو

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن أنقرة تسعى لإعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية أيضا بشكل آمن، وليس فقط إلى المناطق الآمنة في الشمال السوري.

وفي مقابلة مع قناة محلية أمس الجمعة، لفت تشاووش أوغلو إلى عودة نحو 553 ألف سوري إلى المناطق التي "طهرتها تركيا من الإرهاب شمالي سوريا".

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وأضاف : "نريد إعادة السوريين إلى الأماكن التي يسيطر عليها النظام أيضا وليس فقط المناطق الآمنة".

ولفت إلى تناول هذا الموضوع مع الحكومة السورية في إطار المسار الرباعي الذي يضم روسيا وإيران أيضا.

وأضاف: "اتفقنا في اجتماع وزراء الخارجية الأخير في موسكو على إعداد البنية التحتية من أجل إرسال السوريين بشكل آمن إلى الأماكن التي يسيطر عليها النظام، وقررنا تشكيل لجنة على مستوى نواب الوزراء بمشاركة المؤسسات المعنية أيضا".

وأردف قائلا: "بعبارة أخرى، نحن مصممون بالفعل على إعادة السوريين. ثانيا، نحن لا نفعل ذلك بخطاب عنصري، ولا ننسى أنهم بشر أيضا".

ولفت إلى أن القسم الأكبر من السوريين في تركيا يرغب بالعودة إلى بلاده، وأكد ضرورة تنفيذ هذه العملية في إطار القوانين الدولية والتركية.

وفي البيان الختامي لاجتماعهم في موسكو الذي جرى في 10 مايو، أعلن وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا، اتفاقهم على تسهيل ضمان عودة السوريين إلى وطنهم الأم "بشكل طوعي وآمن ومشرف".

المصدر: الأناضول