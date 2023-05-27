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المخابرات العراقية تقبض على 16 أجنبيا حاولوا التسلل إلى البلاد

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المخابرات العراقية تقبض على 16 أجنبيا حاولوا التسلل إلى البلاد
Gettyimages.ru
العراق، أرشيف
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، عن القبض على 16 أجنبيا حاولوا دخول البلاد عن طريق معابر "غير رسمية".

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وذكرت في بيان صحفي: "ضمن جهوده المتواصلة في ضبط الأمن والحد من عمليات التسلل عبر الحدود العراقية واستنادا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي من القبض على 16 متسللا أجنبيا خلال محاولتهم النفاذ عن طريق المعابر غير الرسمية في الشريط الحدودي لمحافظة البصرة".

وأضافت أن "المتسللين أحيلوا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

المصدر: RT

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