فقدان أثر زورق في البحر المتوسط يقل 500 مهاجر بينهم حوامل وأطفال بعد اطلاقه نداء استغاثة

أعلنت جماعة إنقاذ إيطالية أن سفينة تابعة لها لم تنجح في العثور على أي أثر لقارب واجه اضطرابات وسط البحر وعلى متنه 500 مهاجر، بينهم رضيع و 45 امرأة بعضهن حوامل، و 56 طفلا .

وأشارت الجماعة، اليوم الجمعة، إلى أن ذلك كان بعد يوم كامل من البحث في مياه البحر الأبيض المتوسط، ولفتت منظمة الطوارئ غير الحكومية "إيمرجنسي" في بيان نصّي من ميلانو إن السفينة (لايف سابورت) "لم تعثر على أي حطام، كما لم يصل 500 شخص إلى إيطاليا".

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واستغربت أنه من الصعب تصديق أنه لا توجد سلطة ساحلية على علم بموقع هؤلاء المهاجرين البالغ عددهم 500.

يشار إلى أنه أثير احتمال إعادة المهاجرين إلى ليبيا، التّي تعد نقطة انطلاق العديد من زوارق المهربين التي تحمل المهاجرين إلى شواطئ إيطاليا، في حين نفت السلطات الليبية حتى الآن عودة هؤلاء المهاجرين إلى ليبيا.

وقالت منظمة "إيمرجنسي" إن السفينة "لايف سابورت" أبحرت لمدة 32 ساعة للوصول إلى المنطقة التي يعتقد أن السفينة المنكوبة بها، ويعتقد أن على متن القارب 45 امرأة، بعضهن حوامل، و 56 طفلا، من بينهم طفل ولد على ما يبدو أثناء الرحلة.

المصدر: أ ب