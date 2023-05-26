ماكارثي يحذر من زيادة الفوائد على الدين الحكومي التي ستدفعها واشنطن

حذر رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين ماكارثي من أن نمو الدين الحكومي الأمريكي سيؤدي إلى زيادة قياسية لفوائد الدين، التي ستدفعها واشنطن خلال السنوات العشر المقبلة.

وقال ماكارثي في حديث لقناة "فوكس نيوز"، الجمعة: "إذا أصبح ديننا كبيرا للغاية، وهو كبير للغاية اليوم، وأكبر من اقتصادنا، وإذا وصل إلى 120% من ناتجنا المحلي الإجمالي، فإننا سنضطر خلال السنوات العشر المقبلة لدفع فوائد أكثر مما دفعناه خلال الـ 83 عاما الأخيرة".

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق صرح ماكارثي بأنه يتوقع التوصل إلى الاتفاق مع إدارة الرئيس جو بايدن بشأن تسوية أزمة سقف الدين الحكومي، وتجنب التخلف عن السداد.

ولم يتوصل الكونغرس وإدارة جو بايدن حتى الآن إلى اتفاق بشأن زيادة سقف الديون الحكومية الأمريكية، المحدد عند 31.4 تريليون دولار. وقد تواجه واشنطن التخلف عن سداد الديون في يونيو المقبل.

المصدر: نوفوستي