رئيس البرازيل يشارك انطباعاته مع بوتين بشأن قمة مجموعة السبع

أفادت الخدمة الصحفية للكرملين، بأن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال المحادثة الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شارك انطباعاته عن قمة مجموعة السبع الأخيرة.

يشار إلى أن المحادثة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بمبادرة من الجانب البرازيلي.

وشارك الرئيس البرازيلي انطباعاته عن المشاركة في قمة مجموعة السبع الأخيرة باليابان، كما أوجز رؤيته لجهود الوساطة الممكنة لإيجاد طرق لحل الأزمة الأوكرانية.

كما قدم الرئيس الروسي " تقييمات أساسية للوضع في أوكرانيا، بينما أكد انفتاح الجانب الروسي على الحوار والمسار السياسي والدبلوماسي، الذي لا تزال كييف ورعاتها تعيقه".

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المصدر: نوفوستي