كتب محللو صحيفة "ميليتاري واتش" أن تدمير نظام الدفاع الجوي الأميركي باتريوت في كييف، كشف أن المواقع الأمريكية في المحيط الهادئ، ستكون مهددة بالصواريخ الروسية والكورية الشمالية.

وجاء في مقال الصحيفة: صواريخ كينجال محاولة جادة للتغلب على الدفاعات الجوية الغربية بعيدة المدى.

وأضاف المقال: تبين أن صواريخ "كينجال" تتمتع بقدرة كبيرة على تجاوز وسائل الدفاع الجوي، بفضل مزاياه العديدة.

وأوضح المقال: أن الصاروخ يتمتع بالقدرة على المناورة وخداع وسائل الدفاع، والتحليق بمسار شبه باليستي، بسرعة فائقة تفوق سرعة الصوت. واستنتج معدو المقال: أن هذه المزايا تجعل الصاروخ بعيدا عن مدى وسائل الدفاع الجوي.

ويلفت خبراء عسكريون إن النبأ السيئ للولايات المتحدة هو أنها تعتمد على منظومات باتريوب لحماية قواعدها العسكرية في المحيط الهادئ، في حين أن كوريا الشمالية تمتلك صواريخ تتمتع بمزايا قريبة من مزايا صاروخ كينجال. وفي حالة المواجهة بين البلدين، ستكون بيونغ يانغ قادرة على اختراق الدفاعات الجوية للجيش الأمريكي، وتوجيه ضربات حساسة.

في 16 مايو، شن الجيش الروسي هجوماً واسعاً على مواقع انتشار الجيش الأوكراني، وعلى مواقع تخزين الأسلحة والمعدات والذخيرة الغربية. وخلال الهجوم أصاب صاروخ كينجال فرط الصوتي نظام الدفاع الصاروخي باتريوت المضاد للطائرات في كييف، ودمره.

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المصدر: ريا نوفوستي