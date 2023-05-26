باتروشيف: إنتاج المخدرات في أفغانستان لا يزال متزايدا

أعلن أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أن إنتاج وتهريب المخدرات الأفغانية لا يزال يمثل تهديدا أمنيا، مضيفا أن المساحة المزروعة بالمخدرات قد زادت.

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وقال باتروشيف في مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع الأمن الدولي الحادي عشر: "لا يزال تهريب المخدرات في أفغانستان يشكل تهديدا أمنيا: فقد ازدادت المساحة المزروعة بمحاصيل النباتات المخدرة، كما أن حجم إنتاج وتهريب المخدرات الاصطناعية آخذ في الازدياد".

ووفق بيانات الأمم المتحدة ازدادت المناطق المزروعة بالنباتات المخدرة منذ وصول حركة طالبان إلى السلطة في البلاد في أغسطس عام 2021 بمقدار الثلث، فيما ازدادت الدخول من زراعتها بمقدار 3 مرات.

المصدر: سبوتنيك أفغانستان