الإمارات واليابان توقعان اتفاقية لنقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية

أعلن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، أن اليابان والإمارات أبرمتا اتفاقية بشأن نقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية، مما سيخلق الأساس القانوني لتعزيز التعاون المشترك في الدفاع.

وقال وزير الخارجية الياباني خلال مؤتمر صحفي إن "هذه الاتفاقية هي الأولى التي يتم إبرامها مع دولة من منطقة الشرق الأوسط. وستعزز الرقابة المناسبة على نقل المعدات الدفاعية واستخدامها بين اليابان والإمارات العربية المتحدة، فضلا عن التعاون الوثيق بين البلدين في مجال الدفاع".

وأكد أن ذلك سيشكل منصة تكنولوجية لتطوير وإنتاج الصناعات الدفاعية.

وذكرت وزارة الدفاع اليابانية في بيان أنه تم توقيع الاتفاقية في أبو ظبي في اليوم السابق، وستدخل حيز التنفيذ فور الانتهاء من جميع الإجراءات التشريعية اللازمة في كلا البلدين.

المصدر: نوفوستي