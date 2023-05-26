"محارب بارد الأعصاب".. بايدن يعدد خصال رئيس أركان الجيش الأمريكي المرتقب

نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، تغريدة كشف فيها عن شخصية مرشحه ليكون الرئيس القادم لهيئة أركان الجيش الأمريكي.

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وقال بايدن في التغريدة: "اليوم تشرفت بتقديم مرشحي ليكون الرئيس القادم لهيئة الأركان المشتركة: الجنرال تشارلز كيو براون جونيور".

وأضاف "الجنرال براون محارب. إنه يعرف ما يعنيه أن تكون في خضم المعركة، وكيف تحافظ على هدوئك عندما تصبح الأمور صعبة".

وتابع الرئيس الأمريكي، "لا يمكنني التفكير في أي شخص أكثر ملاءمة أو مؤهلا بشكل أفضل منه لتمثيل قوتنا".

وكان البيت الأبيض أعلن أن بايدن، سيعين يوم الخميس قائد سلاح الجو الجنرال تشارلز كيو براون جونيور، رئيسا لهيئة الأركان المشتركة خلفا للجنرال مارك ميلي.

وإذا صادق مجلس الشيوخ على تعيين الجنرال براون فسيخلف بذلك الجنرال مارك ميلي الذي يشغل منصب رئيس الأركان منذ الأول من أكتوبر 2019 وتنتهي ولايته قريبا.

المصدر: RT