لوكاشينكو وبوتين يتفقان على عدد ومواقع نشر الذخائر النووية التكتيكية

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على عدد ومواقع تخزين الذخائر النووية غير الاستراتيجية في بيلاروس.

وقال الرئيس البيلاروسي ردًا على سؤال صحفي يوم الخميس: "لن أتحدث عن عدد مواقع التخزين، اتفقنا على الكمية التي سيتم وضعها في كل موقع. كان هناك حاجة لاتخاذ قرار، والقرار يتخذه الرئيس الروسي".

قال فلاديمير بوتين في 25 مارس إن روسيا، بناء على طلب الجانب البيلاروسي، ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في الجمهورية، تماما كما تفعل الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على أراضي حلفائها.

كما أفاد رئيس الدولة الروسية، بأن من المقرر في 1 يوليو القادم الانتهاء من بناء منشأة تخزين للأسلحة النووية التكتيكية على الأراضي البيلاروسية. وسلمت موسكو بالفعل إلى مينسك نظام صواريخ إسكندر، الذي يمكن أن يحمل أسلحة نووية، كما ساعدت موسكو في تحديث الطائرات البيلاروسية لتكون قادرة على استخدام ذخائر خاصة.

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المصدر: تاس