الشرطة: سيارة تصدم بوابة مقر رئيس الوزراء البريطاني

أعلنت الشرطة البريطانية عن اعتقال شخص بعدما صدمت سيارة بوابات مقر رئيس الوزراء البريطاني.

وفي التفاصيل، اعتقل عناصر الشرطة رجلا بعدما صدمت سيارة بوابات مقر رئيس الوزراء البريطاني بوسط لندن اليوم الخميس، بحسبما أعلنته شرطة "سكتلنديارد".

وقالت الشرطة في بيان "قرابة الساعة 16.20 (15,20 بتوقيت غرينتش) اصطدمت سيارة ببوابات داونينغ ستريت في وايت هول. اعتقل عناصر مسلحون رجلا في مكان الحادثة للاشتباه بأضرار جرمية وقيادة متهورة".

المصدر: أ ف ب