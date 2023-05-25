 
مباشر

أي الأسلحة الروسية الأشد خطرا على مقاتلات "إف-16" في ساحة المعركة بأوكرانيا؟

أخبار العالم

أي الأسلحة الروسية الأشد خطرا على مقاتلات
Globallookpress Jonas RoosensKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vdn9

صرح الخبير العسكري والعقيد السابق دانيال ديفيس بأن الطائرات الأمريكية من طراز "إف-16" سيتم تدميرها مثل الطائرات الأوكرانية من طراز "ميغ-29" إذا ما نقلت إلى ساحة المعركة.

إقرأ المزيد
مسؤول أوكراني سابق يستبعد
مسؤول أوكراني سابق يستبعد "الهجوم المضاد" هذا العام

جاء ذلك في لقاء له على قناة يوتيوب Judging Freedom للقاضي أندريو نابوليتانو، حيث تابع الخبير: "إن طائرة (إف-16) ليست طائرة خفية، ويمكن رؤيتها، وهي معرضة بشدة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية (إس-300) و(إس-400)، ولهجوم طائرات (ميغ-31) و(سو-35) الروسية"، وأشار إلى أن المقاتلة الأمريكية، في حال نقلها من قبل دول غربية إلى أوكرانيا، لن يمكنها سوى حماية المجال الجوي فوق العاصمة الأوكرانية كييف فقط، لكنها ستدمر إذا ما تم استخدامها في الخطوط الأمامية أو في الهجوم المضاد.

ولخص العقيد السابق في الجيش الأمريكي وجهة نظره بأن هذه المقاتلات الأمريكية "سيتم تدميرها بنفس طريقة تدمير طائرات (ميغ-29) الأوكرانية".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قد قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر توريد طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا من بين أولوياتها.

المصدر: يوتيوب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا