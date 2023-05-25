المبعوث الصيني يزور موسكو الجمعة

أفادت الخارجية الروسية اليوم، بأن المبعوث الصيني الخاص للشؤون الأوراسية لي هوي، سيزور موسكو في 26 مايو، ومن المقرر أن يجتمع مع وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وجاء في بيان الوزارة: "في 26 مايو، من المقرر أن يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين مع لي هوي المبعوث الخاص للحكومة الصينية لمنطقة أوراسيا، الذي سيزور موسكو لإجراء مشاورات حول الأزمة الأوكرانية. وفي نفس اليوم سيلتقي المبعوث الصيني مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".

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في وقت سابق، أعلن وانغ ون بين الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الصينية، إن المبعوث الخاص سيبدأ في 15 مايو جولة أوروبية يزور خلالها أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا لمناقشة التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي