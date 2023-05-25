بكين تدعو لإيجاد "السبب الأساسي" للنزاع في أوكرانيا

وصل المبعوث الصيني الخاص للشؤون الأوراسية لي هوي، إلى ألمانيا محطته الرابعة في جولته الأوروبية بحثا عن تسوية للأزمة الأوكرانية، ويوم غد الجمعة سيصل إلى موسكو.

واقترح الدبلوماسي الصيني، الذي عمل في فترة سابقة كسفير لبلاده في روسيا، أن تبدأ جميع الأطراف "من نفسها" فيما يتعلق بحل النزاع والبحث عن "أعراضه وعن أسبابه الجذرية الأولية".

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وقال لي هوي، الذي يرأس وفد الصين الخاص بتسوية النزاع الأوكراني، إن بلاده تدعم أوروبا في موقفها حول ضرورة إيجاد جذور النزاع في أوكرانيا، ومن ثم انطلاقا من ذلك البحث عن خيارات التسوية.

ويشار إلى أن المبعوث الصيني التقى يوم أمس 24 مايو، مع ممثل وزارة الخارجية الألمانية أندرياس ميكايليس.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الصينية عقب الاجتماع: "يتعين على جميع الأطراف أن تبدأ من نفسها، وتعمل لتهيئة الظروف المواتية لاستئناف مفاوضات السلام من خلال بناء الثقة المتبادلة. تدعم الصين الدول الأوروبية فيما يتعلق بضرورة البدء من الأسباب الجذرية للأزمة، والبحث عن حلول لكل من الأعراض والأسباب الأساسية، وبذل الجهود لضمان الاستقرار على المدى الطويل في القارة الأوروبية".

المصدر: rbc.ru