مبعوث صيني يزور موسكو ضمن جولة واسعة لبحث سبل حل الأزمة الأوكرانية

أعلن مصدر مطلع أن المبعوث الصيني الخاص للشؤون الأوراسية، السفير الصيني السابق لدى موسكو، لي هوي، سيزور روسيا الأسبوع المقبل.

وردا على سؤال حول موعد زيارة، لي هوي، روسيا، أجاب مصدر مطلع بأن الزيارة قد تتم الأسبوع المقبل.

وانطلق لي هوي، في الـ 15 من مايو الجاري في جولة أوروبية، سعيا منه لإيجاد سبل لحل الأزمة الأوكرانية.

ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، إن جولة هوي دليل آخر على التزام الصين بتعزيز السلام والمفاوضات بين طرفي الصراع.

ووفقا لوزارة الخارجية الصينية، تشمل جولة هوي زيارة كل من أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا.

المصدر: نوفوستي