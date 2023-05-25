كييف: الهجوم المضاد مستمر منذ عدة أيام

قال مستشار المكتب الرئاسي لأوكرانيا ميخائيل بودولياك إن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية يستمر منذ عدة أيام.

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وتابع بودولياك في بث لقناة "Rai" الإيطالية: "يستمر الهجوم المضاد منذ عدة أيام. هذه حرب مكثفة على طول 1500 كيلومتر من الحدود، لكن المعركة قد بدأت بالفعل".

وأضاف أن أوكرانيا لن تنفذ ضربات على الأراضي الروسية بل تنوي استخدام الأسلحة التي قدمها الغرب، في الأراضي التي احتلتها موسكو بما فيها دونباس والقرم".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، سابقا، أن الدول الغربية تطالب كييف بمواصلة الأعمال الهجومية ووضع السيطرة على المناطق الروسية الجديدة بالرغم من أنها تفهم أن هذه الخطط تنطوي على الفشل.

من جانبه أشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إلى أن الهجوم الأوكراني المحتمل على شبه جزيرة القرم سيؤدي إلى تصعيد النزاع، داعيا السلطات الأوكرانية للفهم أن موسكو ستتخذ إجراءات انتقامية باستخدام كل الأنواع من الأسلحة.

المصدر: نوفوستي