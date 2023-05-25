بيع مقاتلات "إف-16" إلى تركيا.. الرغبة موجودة لدى إدارة بايدن لكن ما المانع؟

أعلن البيت الأبيض، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تريد "المضي قدما" في بيع مقاتلات من طراز "إف-16" إلى تركيا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، في تصريح صحفي، إن "موقف بايدن لم يتغير. وما زلنا نرغب في المضي قدما في ذلك".

وردا على سؤال عما إذا كان هناك أي تحرك في الكونغرس الأمريكي فيما يتعلق بالتطور المحتمل لاتفاقية "إف-16" بعد الانتخابات في تركيا، قال كيربي إنه ليس على علم بأي ضمانات بهذا الشأن، مضيفا: "لا يمكنني التحدث إلا نيابة عن الرئيس بايدن بشأن هذا الموضوع، ولم يتغير شيء في رغبته في إحراز تقدم مع طائرة "إف-16".

وتفاوضت أنقرة وواشنطن على بيع 40 طائرة جديدة من طراز "F-16" و79 مجموعة تحديث، لكن العملية تنتظر موافقة الكونغرس الأمريكي.

واعترض بعض أعضاء الكونغرس على البيع، وربطوا موافقتهم على تصديق أنقرة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فيما ترفض تركيا ربط المقاتلات بانضمام السويد للحلف.

المصدر: وكالات