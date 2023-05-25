كتب الصحفي بريدلي ديلفين أنه من الممكن أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فقد السيطرة على بلاده بسبب الدائرة الرئيسية للاستخبارات الأوكرانية.

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وتساءل الصحفي في مقالة جديدة لمجلة "American Conservative": "هل فقد زيلينسكي حقا السيطرة على بلاده بسبب الاستخبارات الأوكرانية؟ هل تم تخفيض منصبه إلى مستوى جامع التبرعات الرئيسي؟".

وعبر عن اعتقاده بأن محاولات كييف لضرب الأراضي الروسية بالرغم من المحاولات الأمريكية لإقناع الاستخبارات الأوكرانية بعدم القيام به، تدل على أن رئيس البلاد فقد سيطرته عليها. وذكر أن زيلينسكي قال إنه لم يعرف شيئا عن خطط الاستخبارات الأوكرانية لتنفيذ الهجمات.

وأردف ديلفين أن واشنطن كانت تبرر، سابقا، إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا بـ "فوزها" في ساحة المعركة، في حين تبررها حاليا بالوضع الصعب في الجبهة الأوكرانية. وعبر عن اعتقاده بأن لا يوجد هناك بالفعل أي سبب منطقي لدعم أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي