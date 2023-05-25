صد هجوم جديد بالمسيرات في سيفاستوبول

أفاد حاكم مدينة سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف بصد هجوم جديد بالمسيرات وإسقاط اثنتين منها وتحييد الأخرى صباح اليوم الخميس بالمدينة.

إقرأ المزيد

وكتب رازفوجايف في صفحته على "تلغرام": "في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء قام جيشنا بصد هجوم آخر بالمسيرات على سيفاستوبول. في منطقة كاتشي أسقطت قوات أسطول البحر الأسود مسيرتين من أسلحة خفيفة، كما تم تعطيل عدد من المسيرات الأخرى وإجبارها على الهبوط باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية".

وأضاف أن الهجوم لم يؤد إلى تدمير أي مبان بالمدينة، مشيرا إلى أن كل الخدمات لا تزال تتابع الوضع.

المصدر: نوفوستي