لحظة الرد الحاسم على مهاجمة سفينة حربية روسية قرب مضيق البوسفور من زوارق أوكرانية مسيرة

عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير زوارق أوكرانية مسيرة حاولت شن هجوم على سفينة "إيفان خورس" التابعة لأسطول البحر الأسود قرب مضيق البوسفور.

وتظهر اللقطات قيام طاقم سفينة "إيفان خورس" بتدمير زوارق أوكرانية مسيرة بضربات دقيقةفي مضيق البوسفور.

وذكرت الوزارة أنه "في الساعة 5:30 صباحا، على بعد 140 كيلومترا شمالي شرق مضيق البوسفور، قامت القوات الأوكرانية بمحاولة فاشلة لمهاجمة بواسطة ثلاثة زوارق سريعة مسيّرة، سفينة إيفان خورس التابعة لأسطول البحر الأسود، التي تقوم بمهام لضمان سلامة تشغيل خط أنابيب الغاز "السيل التركي" و"السيل الأزرق" في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية تركيا".

وأضافت أنه تم تدمير جميع قوارب العدو بنيران السفينة الروسية على بعد 140 كيلومترا شمال شرق مضيق البوسفور وتواصل الآن "إيفان خورس" أداء مهامها.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية