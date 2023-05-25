صحيفة: واشنطن ترجّح تورط مخابرات كييف في اعتداء المسيّرتين على الكرملين

رجّحت الإدارة الأمريكية ضلوع الاستخبارات الأوكرانية في هجوم الطائرتين المسيّرتين على أحد مباني الكرملين في موسكو مطلع الشهر الجاري.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، ليس لدى أجهزة المخابرات الأمريكية معلومات حول الجهة الأوكرانية المتورطة في الهجوم، وما إذا كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على علم بالتخطيط له.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة الرئيس جو بايدن اعتبرت في البداية، أن الاعتداء فبركته الحكومة الروسية، لكن بعد اعتراض بعض الأحاديث للمسؤولين الروس، غيرت الإدارة الأمريكية رأيها.

المصدر: تاس