صحيفة: كييف تجاوزت الخط الأحمر بمهاجمة الكرملين بطائرات مسيرة

وفقا لصحيفة Global Times الصينية يحق لموسكو اتخاذ "إجراءات انتقامية مروعة" بما فيها مهاجمة المباني الحكومية لنظام كييف.





وتشير الصحيفة في افتتاحيتها، إلى أن مهاجمة كييف للكرملين باستخدام طائرات مسيرة يعتبر تجاوزا للخط الأحمر.

وجاء في الافتتاحية: "هذا الحادث هو تجاوز لخط أحمر جديد في الأزمة الأوكرانية. لأنه خلال أكثر من سنة على بداية النزاع بن روسيا وأوكرانيا لم يشن أي من الطرفين هجمات على المباني الحكومية ومقار ومساكن قادة الدولة".

ووفقا للمحللين السياسيين الصينيين، ستتخذ موسكو "اجراءات انتقامية مروعة" بما فيها مهاجمة المباني الحكومية لنظام كييف.

وتضيف الصحيفة: "يعتقد بعض الخبراء الصينيين أن مهاجمة الكرملين بطائرات مسيرة مرتبطة كما يبدو بالمتطرفين الأوكرانيين الذين يدعون إلى إطالة النزاع الروسي الأوكراني وإجبار كبار المسؤولين الأوكرانيين على مواصلة الحرب، في حين أنه من المحتمل أن تكون هذه الإجراءات قد دعمت أو حتى شجعت على تنفيذها قوى الهيمنة الدولية".

ويقول وانغ شياو تشيوان، من معهد دراسات روسيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بأكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية: "تتصاعد في أوكرانيا الخلافات بين مؤيدي السلام وأولئك الذين يدافعون عن الحرب".

ووفقا للخبراء المحليين "الآن يختبر اهتمام كلا الجانبين بشأن مواصلة الحرب".