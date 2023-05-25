طهران: تهديدات تل أبيب وواشنطن دليل فشلهما

اعتبرت طهران أن التهديدات الإسرائيلية لا تمت للواقع بصلة وتنم عن فشل المشاريع الأمريكية في المنطقة، وتأتي نتيجة للهزائم المتلاحقة لواشنطن وحلفائها.

وذكرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عقب التصريحات الإسرائيلية الأخيرة، التي أطلقها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والتي هدد بها أعداء تل أبيب بالمفاجأة، ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، الذي زعم أن إيران تقدمت في تخصيب اليورانيوم على نحو غير مسبوق وأن لدى إسرائيل القدرة على ضرب إيران، على أنها "تهديدات تنم عن فشل ومزاعم لا تمت للواقع بصلة.. والتصريحات جاءت نتيجة الهزائم المتلاحقة لأمريكا وحلفائها، وفشل مشاريعهم السياسية في المنطقة".

وأكدت المنظمة أن "الأمريكيين باتوا يتحملون الفضائح والهزائم، بفضل وحدة شعوب المنطقة ومحور المقاومة، وأن واشنطن تحاول التستر على فشلها خارجيا ومشاكلها داخليا عبر استغلال الكيان الصهيوني لكيل مثل هذه الاتهامات والهديدات ضد إيران".

واعتبرت "المزاعم الإسرائيلية مجرد ادعاءات باطلة، ونتيجة طبيعية لحالة الرعب التي يعيشها أعداء إيران من تطورها".

إقرأ المزيد

المصدر: وسائل إعلام إيرانية