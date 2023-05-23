رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يهدد بضرب إيران: حسن نصر الله يعتقد أنه يعرف كيف نفكر

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن ايران تتقدم بنسب تخصيب اليورانيوم بشكل غير مسبوق، مؤكدا أن لدى إسرائيل خيار تنفيذ ضربة في إيران.

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وقال هاليفي في كلمة له في مؤتمر هرتزيليا اليوم الثلاثاء، "لدينا القدرة على ضرب إيران. لسنا غير مبالين بما تحاول إيران بناءه من حولنا".

وأضاف أن "ايران حققت تقدما في تخصيب اليورانيوم أكثر من أي وقت مضى. نحن ندرس الأمر عن كثب كما ندرس المجالات الأخرى في الطريق إلى بناء القدرة النووية. دون الخوض في التفاصيل، هناك تطورات سلبية محتملة في الأفق يمكن أن تدفع إلى اتخاذ إجراء. لدينا قدرات وآخرون أيضا لديهم قدرات".

من جهة أخرى، قال هاليفي إن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله "يعتقد أنه يعرف كيف نفكر. إنه يتحدانا بطرق يعتقد أنها لن تؤدي إلى حرب شاملة".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قال أمس إن الحرس الثوري الإيراني يحول السفن التجارية لسفن عسكرية مسلحة بطائرات مسيّرة وأنظمة صاروخية، لتصبح قواعد بحرية متنقلة، متهما طهران بأنها "تهدف إلى إقامة قواعد إرهابية في المجال البحري لمنطقة الشرق الأوسط".

المصدر: RT +I24