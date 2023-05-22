وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران تسعى لإقامة قواعد بحرية في الشرق الأوسط

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن الحرس الثوري الإيراني يحول السفن التجارية لسفن عسكرية مسلحة بطائرات مسيّرة وأنظمة صاروخية، لتصبح قواعد بحرية متنقلة.

وأضاف غالانت خلال مؤتمر في معهد السياسات والاستراتيجيات في جامعة رايخمان: "تهدف إيران إلى إقامة قواعد إرهابية في المجال البحري لمنطقة الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، تحاول فتح مجال مواجهة جديد، من خلال إنشاء "قواعد إرهابية عائمة". كما تطرق الوزير في حديثه، إلى الإجراءات المطلوبة لمواجهة "عدوان إيران الإقليمي والتهديد الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني".

وشرح غالانت الاستراتيجية الإيرانية لتحويل السفن التجارية إلى سفن عسكرية مسلحة بمعدات هجومية مثل الطائرات المسّيرة وأنظمة الصواريخ، إلى جانب وسائل متطورة لجمع المعلومات الاستخبارية، كما أشار إلى عزم طهران، على نشر السفن على مسافات بعيدة من إيران لفترات طويلة من الزمن.

RT

وقال: "[المخطط الإيراني] هو سياسة قرصنة مقلقة. إيران تتصرف مثل مجموعة من المنظمات الإجرامية وليس كدولة حديثة. القواعد الإرهابية العائمة هي امتداد للإرهاب البحري المستمر لإيران، كما يتضح من أعمالها في الخليج العربي وبحر العرب".

وأضاف: "تهدف إيران إلى توسعة نطاق وصولها إلى المحيط الهندي والبحر الأحمر، وحتى شواطئ البحر الأبيض المتوسط. هذه خطة منظمة ومصممة لتهديد التجارة وطرق الطيران - العسكرية والمدنية على حد سواء - وخلق تهديد دائم في الساحة البحرية".

وأشار غالانت إلى أن "الآلية لمواجهة الإرهاب الإيراني جوا وبحرا وبرا، هي من خلال التعاون الدولي وخلق الائتلافات".

المصدر: RT