كيليتشدار أوغلو: مركز الغاز الروسي في تركيا تهديد للبلاد

قال مرشح الانتخابات الرئاسية التركية كمال كيليتشدار أوغلو، إن مشروع إنشاء مركز لاستقبال الغاز الروسي في تركيا وتصديره إلى المستهلكين في العالم، يهدد استقلال البلاد في الطاقة.

وقال كيليتشدار أوغلو: "لن أعارض العلاقات الطيبة مع موسكو، بل على العكس - في بعض المجالات، مثل صناعة البتروكيماويات والألمنيوم – حصلت تركيا على بنية تحتية تكنولوجية من روسيا. ومع ذلك، فأنا أعارض اعتماد تركيا على روسيا في مجال الطاقة."

ووفقا له، فإن هذا الاعتماد "خطير للغاية" ويمكن أن يخلق مشاكل كبيرة لتركيا في المستقبل.

وأضاف: "تقول إنكم أبرمتم اتفاقية مع روسيا بشأن إنشاء مركز للغاز.. إذا كانت تركيا الآن تعتمد بنسبة 30-40% على روسيا من حيث الطاقة، فعند إنشاء المركز، فإن الاعتماد سيزيد إلى 70-80%.. هذا استسلام.. سنخسر!".

ويعتبر المرشح أن المخرج من هذا الموقف، هو بيع الغاز من الحقول في شرق البحر المتوسط ​​بخصم إلى الدول الأوروبية دون استخدام المركز.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية للبلاد فاتح دونمز، إن عمليات بيع وشراء الغاز من خلال مشروع مركز الغاز الذي اقترحته روسيا في تركيا، من المقرر أن تبدأ في عام 2024.

وسبق أن ذكر أنه في أوائل أبريل، بدأت تركيا عملية تعديل التشريع الخاص بمشروع مركز الغاز، ومن المتوقع أن يوافق عليه الرئيس رجب طيب أردوغان. وبحسب قوله، فإن عددا من الدول الأوروبية، بما في ذلك هنغاريا وصربيا، مهتمون بشراء الغاز عبر المركز.

المصدر: نوفوستي