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ترامب: أحب السعودية وولي العهد صديق حقيقي (فيديو)

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ترامب: أحب السعودية وولي العهد صديق حقيقي (فيديو)
Globallookpress
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه يحب السعودية وقيادتها، مشيرا إلى قوة العلاقات بين واشنطن والرياض.

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وقال دونالد ترامب أثناء حضوره بطولة رياضية لأرامكو بولاية فلوريدا الأمريكية: "أحب السعودية".

وأضاف "الملك سلمان بن عبد العزيز صديقي، وولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان كذلك".

وأردف قائلا: "محمد بن سلمان صديق حقيقي وهو يستحق منصب رئيس الوزراء".

وتابع الرئيس السابق قائلا: "السعوديون رائعون إنه شعب عظيم.. ومن الشرف أن أرى عددا من السعوديين هنا.. هم يحبوننا ونحن نحبهم.. إنه لشرف أن نجدكم جميعا".

وتم إطلاق سلسلة بطولة أرامكو للغولف في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، بمشاركة عدد من أفضل اللاعبين في العالم.

المصدر: RT + "تويتر"

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