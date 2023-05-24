حاكم فلوريدا يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة لقيادة "العودة الأمريكية العظمى" (فيديو)

أعلن حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس، الأربعاء، ترشحه لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة من أجل قيادة "العودة الأمريكية العظمى".

وقال ديسانتيس في مقطع فيديو نشره على حسابه في "تويتر" "أنا مرشّح للانتخابات الرئاسية من أجل قيادة العودة الأمريكية العظمى".

ويعد حاكم ولاية فلوريدا المنافس الرئيسي لدونالد ترامب للحصول على بطاقة الترشح عن الحزب الجمهوري.

ومن المقرر أن يجري نقاشا مباشرا عبر "تويتر" مع صاحب المنصة إيلون ماسك، لكن النقاش لم يبدأ في الوقت المحدد، إذ سمع في البث صوت الملياردير وصوت المشرف على الحوار رجل الأعمال الجمهوري ديفيد ساكس، لكن شهدت المحادثة تقطعا في الصوت.

وقال إيلون ماسك في الحوار "لدينا عدد كبير من الحاضرين، لذا فإن الخوادم تواجه صعوبات لمواكبة ذلك".

وأضاف "نعيد تخصيص سعة الخادم للتعامل مع الحمل"، قبل أن ينقطع الصوت مجددا.

من جهتها، سارعت حملة الرئيس جو بايدن بنشر تغريدة تحوي رابطا لصفحة جمع التبرعات في موقعها الإلكتروني وقالت ساخرة "هذا الرابط يعمل".

المصدر: وكالات