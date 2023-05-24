بالفيديو.. زوجة ديسانتيس تطلق حملته الرئاسية لعام 2024

أطلقت كيسي ديسانتيس، زوجة حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، حملة زوجها للانتخابات الرئاسية 2024.

ونشرت كيسي مقطع فيديو لحاكم فلوريدا وهو يستعد للظهور على خشبة المسرح أمام العلم الأمريكي، وذلك قبيل استعداده للإعلان رسميا عن حملته الرئاسية خلال لقاء افتراضي مع مالك "تويتر" إيلون ماسك.

وكتبت فوق الفيديو: "أمريكا تستحق القتال من أجلها... في كل مرة".

America is worth the fight... Every. Single. Time. pic.twitter.com/lWNQ3DIXgp — Casey DeSantis (@CaseyDeSantis) May 23, 2023

سيبدأ ديسانتيس، الذي ينظر إليه على أنه المنافس الرئيسي للرئيس السابق دونالد ترامب في ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، ترشيحه للبيت الأبيض خلال حدث Twitter Spaces ليلة الأربعاء مع ماسك.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن ينضم ديسانتيس إلى السباق الرئاسي منذ شهور.

من المقرر أن يعلن الحاكم بدء حملته الرئاسية عند الساعة 6 مساء بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء حيث من المتوقع أيضا أن يقدم المستندات المطلوبة إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية.

المصدر: "الإندبندنت"