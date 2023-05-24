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وسائل إعلام: حاكم فلوريدا سيعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة خلال لقاء ماسك الأربعاء

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وسائل إعلام: حاكم فلوريدا سيعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة خلال لقاء ماسك الأربعاء
AP Robert F. Bukaty
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أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس، سيعلن رسميا عن دخوله السباق الرئاسي يوم الأربعاء.

وأوضحت المصادر أن ديسانتيس سيعلن ذلك خلال لقائه الافتراضي مع مالك "تويتر" إيلون ماسك.

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بدوره، أعلن إيلون ماسك يوم الثلاثاء أنه يجب انتظار "إعلان مهم" يوم الأربعاء.

وشير المراقبون إلى أن ديسانتيس من المتوقع أن يكون المنافس الرئيسي لدونالد ترامب للفوز بحق الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية عن الحزب الجمهوري. وقد أعلن 8 جمهوريين نيتهم خوض السباق الرئاسي.

المصدر: أسوشيتد برس

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