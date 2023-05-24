الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على 5 مواطنين مولدوفيين موالين لروسيا

أعلن موقع EUObserver أن الاتحاد الأوروبي ينوي فرض عقوبات على خمسة مواطنين مولدوفيين بارزين، بدعوى محاولتهم "تنظيم انقلاب لصالح روسيا" في مولدوفا.

وتطال العقوبات نائبة رئيس حزب "شور" مارينا تاوبر، ورجلا الأعمال إيلان شور، وفلاديمير بلاهوتنيوك.

ووصف الموقع كلا من شور وبلاهوتنيوك بأنهما "المنظمان الرئيسيان للانقلاب الموالي لروسيا"، في حين أن تاوبر، ـــ بحسب الموقع ــــ هي المسؤولة عن توفير كميات من "السكاكين والخناجر والسوائل القابلة للاشتعال للمتظاهرين".

وأفاد الموقع بأن سفراء الاتحاد الأوروبي حددوا في 22 مايو قائمة العقوبات، وبالتالي، سيكون بالامكان دخول العقوبات حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة.

وتستخدم حكومة مولدوفا الموالية للغرب، أساليب بوليسية لمحاربة المعارضة. متهمة المعارضة بدعم روسيا، وتطالب الاتحاد الأوروبي بالمساعدة.

وفي 24 أبريل، وافق الاتحاد الأوروبي على تشكيل بعثة مدنية بدعوى إرساء الأمن في مولدوفا، وستتولى البعثة على وجه الخصوص، محاربة النفوذ الروسي في هذا البلد، بحسب بيان لبروكسل.

المصدر: تاس