جنرال إيطالي يحتج على قرار اختيار الإيطاليين لمهمة تدريب قوات كييف على مقاتلات "إف-16"

قال رئيس أركان القوات الجوية الإيطالية السابق الجنرال ليوناردو تريكاريكو، إن بحث الولايات المتحدة عن طيارين إيطاليين لتدريب القوات الأوكرانية على استخدام مقاتلات "إف-16" أمر غريب.

وأوضح تريكاريكو في حديث لصحيفة La Repubblica، أن الطيارين الإيطاليين لم يقودوا مقاتلات "إف-16" منذ أكثر من 11 عاما.

وأضاف: "في مرحلة ما كان لدينا أفضل المدربين، لكنهم اليوم يتوزعون في أقسام مختلفة، وجزء كبير منهم أحيل للتقاعد منذ زمن".

وتابع: "لتحديد ما إذا كان طيارونا مؤهلين لتدريب القوات الأوكرانية على قيادة مقاتلات "إف-16"، سيتعين علينا سؤالهم ما إذا كانوا راغبين بالعودة للخدمة، ومن ثم اختبار مدى تذكرهم لكيفية قيادة هذه المقاتلات، وحينها فقط ستتضح إمكانية إشراكهم في تدريب القوات الأوكرانية من عدمها".

وأشار إلى أن اختيار الولايات المتحدة للطيارين الإيطاليين المتقاعدين لتدريب القوات الأوكرانية أمر غريب، في القوت الذي تقف فيه أوروبا بأسرها إلى جانب أوكرانيا مع استعداد كامل لتزويدها بكافة أنواع الدعم.

المصدر: نوفوستي