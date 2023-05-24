جنرال فرنسي يوضح سبب موافقة الولايات المتحدة على إمداد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16"

صرح الجنرال الفرنسي جان برنارد بيناتيل، بأن قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" محاولة للتستر على الأضرار الناجمة عن خسارة قوات كييف لأرتيوموفسك.

وأوضح بيناتيل في حديث لصحيفة Le Dialogue، أن واشنطن سمحت للدول الأوروبية بإمداد أوكرانيا بما تملكه من مقاتلات "إف-16" في محاولة لإخفاء الضرر الناجم عن خسارة أرتيوموفسك، وما لها من تأثير سلبي على معنويات القوات الأوكرانية.

وأضاف: "سيكون لهذه الخسارة تأثير سلبي كبير على معنويات القوات الأوكرانية، وحلفاء كييف، الذين لم يتوقف إعلامهم وقادتهم على مدار أشهر عن الترويج لحتمية نجاح الهجوم الأوكراني المضاد، بفضل الدعم الغربي".

وأشار إلى أن الغرب بحاجة لبذل جهد كبير لإخفاء تبعات استعادة القوات الروسية لأرتيوموفسك، وتخفيف التأثير السلبي لهذه الهزيمة على القوات الأوكرانية والدول الداعمة لها.

وخلص بيناتيل إلى أن إمداد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" لن يكون له تأثير كبير على أداء قوات كييف، أو محاولات حماية المجال الجوي الأوكراني.

المصدر: نوفوستي