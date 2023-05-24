مصدر: كييف تأمل بالحصول على 110 دبابات ألمانية قريبا

أعلن السفير الأوكراني لدى ألمانيا ألكسي ماكييف، اليوم الأربعاء، أن بلاده تأمل بالحصول على 110 دبابات ألمانية أخرى من طراز "ليوبارد 1A5" في المستقبل القريب.

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وكتب ماكييف في صفحته على "تويتر": "110 (دبابات من طراز "ليوبارد) 1A5". قريبا!" ونشر في تغريدته مقطع فيديو يظهر دبابة على خلفية المركبات المدرعة، دون تقديم أي تفاصيل أخرى حول مواعيد الإمدادات.

وزادت ألمانيا مثل معظم الدول الغربية الأخرى دعمها العسكري لكييف بعد بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وقد نقلت ألمانيا لأوكرانيا 18 دبابة من طراز "ليوبارد 2A6" و40 ناقلة جند مدرعة من طراز "Marder"

وأمس الثلاثاء أعلنت الحكومة الألمانية تقديم دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بما فيها 54 مسيرة استطلاع من طراز "Vector" ورادار لمنظومة "TRML-4D" للدفاع الجوي.

المصدر: نوفوستي