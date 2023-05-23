الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، فشل وزراء الدفاع الأوروبيين في الاتفاق على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، مضيفا أن المناقشات بهذا الشأن مستمرة.

وقال بوريل عقب اجتماع مجلس وزارة الدفاع في الاتحاد الأوروبي: "لقد اقترحنا بالفعل الحزمة الثامنة بقيمة 500 مليون يورو، والتي نواصل التفاوض بشأنها. وآمل أن نتغلب على جميع العقبات واحدة تلو الأخرى للموافقة على هذه المساعدات على المستوى الفني ابتداء من هذا الأسبوع. حتى الآن، ليس لدينا قرار بالإجماع بشأن هذه المسألة".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت الخدمة الصحفية للمفوضية الأوروبية، عن تخصيص شريحة جديدة من المساعدات المالية الكلية لأوكرانيا عن العام 2023، بقيمة 1.5 مليار يورو.

وأوضحت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي، من خلال هذه الشريحة، "يهدف إلى مساعدة أوكرانيا في تغطية احتياجاتها التمويلية الفورية بدعم مالي كبير ومستقر وقابل للتنبؤ في عام 2023".

كما أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن هذا الدعم سوف يساعد أوكرانيا على الاستمرار في دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية، وكذلك الحفاظ على تشغيل الخدمات العامة الأساسية مثل المستشفيات والمدارس ومساكن النازحين، وأضافت أن المساعدة تهدف أيضا إلى إعادة بناء البنية التحتية الحيوية التي دمرت في سياق الصراع.

المصدر: RT + نوفوستي